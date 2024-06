Eventi

SARONNO – Sabato 15 giugno, Saronno ospiterà una cerimonia commemorativa per celebrare il centenario della morte di Giacomo Matteotti. L’evento, organizzato dall’amministrazione e del comitato provinciale, si terrà in via Amendola alle 11. Sarà un momento di riflessione e memoria per onorare la vita e il contributo di Matteotti alla politica e alla società italiana.

La giornata commemorativa continuerà la sera con la proiezione del film “Il delitto Matteotti,” diretto da Florestano Vancini. La proiezione avrà luogo alle 21:30, sempre in via Amendola, e sarà a ingresso libero. In caso di maltempo, l’evento si terrà all’interno del fabbricato X2.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’ufficio cultura ed eventi del Comune di Saronno tramite l’indirizzo email [email protected] o seguire l’account Instagram @Saronno_Official.

(foto archivio)

