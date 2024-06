Cronaca

APPIANO GENTILE – Ieri, 13 giugno si è verificato un grave incidente ad Appiano Gentile. In via Lecco, all’altezza del civico 3, poco prima delle ore 17, un’auto e una moto si sono scontrate violentemente. Tra i coinvolti figura una giovane donna di 23 anni, mentre le generalità dell’altra persona ferita non sono ancora state rese note.

La situazione è apparsa subito critica, tanto che è stato necessario l’intervento dell’elicottero del 118 per soccorrere una delle persone coinvolte, che ha riportato serie ferite. Sul posto sono giunti rapidamente i carabinieri, i vigili del fuoco, un’automedica e due ambulanze, una della Croce rossa di Lurate Caccivio e l’altra della Croce azzurra di Cadorago, per prestare i primi soccorsi e gestire l’emergenza.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere l’operatività dei soccorritori e garantire la sicurezza nell’area dell’incidente. Le forze dell’ordine stanno ora indagando per chiarire la dinamica dello scontro e determinare le responsabilità.

(foto archivio)

14062024