VENEGONO SUPERIORE- L’esterno classe 2004, Giacomo Sali, veterano della Varesina continuerà a vestire la maglia rossoblù anche nella prossima stagione.

Dopo l’ottima annata in Serie D, culminata con 5 goal e 2 assist in 30 presenze, Sali e la società varesotta scelgono la linea della continuità: per la dodicesima stagione l’esterno vestirà i colori rossoblù. Una carriera che ha visto Sali partire dalle giovanili per guadagnarsi progressivamente la titolarità con la Varesina.

Il comunicato del club

Questa che sta per cominciare, sarà l’undicesima stagione in maglia Varesina per Giacomo Sali, la nostra freccia classe 2004 che dai Pulcini alla finale Playoff di Serie D ha costruito un percorso unico e speciale, esempio per tutti.

Nelle sue vene scorre sangue rossoblù, sarà un riferimento fondamentale per la nostra squadra per la prossima stagione, nel segno della continuità.

