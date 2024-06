Politica

SARONNO – “Ieri giovedì 13 giugno è uscita una nota del segretario della Lega Angelo Veronesi che rivendicava “a parole“ il successo della loro raccolta di firme per poter convocare il Comitato Provinciale Sicurezza ed Ordine Pubblico in cui a suo dire il Prefetto aveva invitato per cortesia anche il sindaco Augusto Airoldi”

Il Pd inizia così la risposta all’intervento della Lega in merito al Comitato provinciale sicurezza e ordine pubblico che si è tenuto ieri a Saronno.

“I “fatti” sono l’opposto visto che il Comitato Provinciale si è tenuto dopo che il Sindaco Airoldi aveva continuamente sollecitato questo incontro.

L’incontro infatti si è tenuto con la presenza anche del nostro senatore Pd Alfieri e dell’onorevole Stefano Candiani della stessa Lega. Il risultato dell’incontro ha ribadito, parole del Prefetto, che la situazione di Saronno non presenta alcuno stato di emergenza, ma che deve essere tenuta sotto controllo perché non degeneri. L’onorevole Candiani non ha contestato quanto deciso nell’incontro smentendo quindi la continua narrazione di emergenza e mancanza di sicurezza sbandierata dalle forze locali di centrodestra.

E’ stato anzi ribadito che tutte le forze politiche diano sostegno alla richiesta del presidio Polfer senza creare divisioni che potrebbero pregiudicare la decisione in merito. A questo riguardo aspettiamo che le forze che a livello nazionale e regionale sono al governo sostengano in ambito locale la mozione della maggioranza.

Come sostengano altresì la proposta del Sindaco di permettere l’ingresso in stazione ai soli viaggiatori dotando la stessa di tornelli, cancelli e quant’altro blocchi o riduca l’accesso a persone che intendano delinquere.

La Giunta non si ferma, si sta predisponendo un progetto di prossimità urbana che prevede un presidio fisso presso la stazione di Saronno Sud, gestito da operatori professionali, con interventi di aggancio, riduzione del danno e inclusione sociale, e un’unità mobile di strada con il compito di monitorare l’area della stazione nord e altri luoghi “sensibili” del territorio. Dalle parole ai fatti !!

Le parole della Lega e delle forze di centrodestra si vedono inoltre alla Camera dove un manipolo di deputati si sono scagliati in modo squadrista contro il deputato 5 stelle reo di voler dare il tricolore a Calderoli. Se la voglia di ordine si vede dai fatti, ancora una volta sono stati smentiti!

Commenti