SARONNO – Oggi a Saronno i cieli saranno in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio, ma non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata, la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 15°C, e lo zero termico si attesterà a 3251m. I venti al mattino saranno deboli e proverranno da Nord, mentre al pomeriggio saranno deboli e proverranno da Sud. Secondo 3BMeteo, non ci sono allerte meteo presenti.

Oggi la pressione diminuisce favorendo l’arrivo di aria più umida che determinerà un rapido aumento delle nubi, sino a cieli molto nuvolosi dal pomeriggio. Nello specifico, sulle basse pianure occidentali e Prealpi orientali, ci saranno nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l’intera giornata; sulle basse pianure orientali e pedemontane-alte pianure, le nubi sparse si alterneranno a schiarite per l’intera giornata; sulle Prealpi occidentali, ci saranno nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a un graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi; su Orobie e Alpi Retiche, le nubi saranno in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata. I venti saranno deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione a occidentali, e lo zero termico sarà intorno ai 3050 metri.