ilSaronnese

UBOLDO – In piena campagna elettorale Uboldo ha visto il diffondersi di una preoccupante notizia che ha allarmato tutta la comunità: la chiusura imminente del poliambulatorio dei medici di base. Complice anche la precedente chiusura del centro prelievi, l’informazione è circolata rapidamente tra i cittadini, nonostante non abbia alcun fondamento di verità.

La chiusura della struttura di via Ceriani, ritenuta ormai certa dagli anziani frequentatori, è stata infatti smentita dagli stessi dottori che hanno diffuso un comunicato in merito alla questione, specificando che l’utilizzo del centro medico è regolato da una convenzione che viene periodicamente rinnovata ogni due anni (il prossimo rinnovo è previsto per giugno 2025).

Il rapporto tra i medici e l’amministrazione comunale continua ad essere saldo e proficuo, perciò non c’è pericolo che il poliambulatorio venga chiuso o trasferito ad Origgio. Rimane il dubbio che la falsa notizia sia stato un tentativo di minare l’amministrazione in piena campagna elettorale, per cercare di farle perdere consensi.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti