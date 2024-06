Eventi

UBOLDO – Questa sera inizierà la 35° edizione del Palio di Uboldo, di seguito il programma delle serate.

Venerdì 14 giungo

Alle 20 comincerà la sfilata in paese, ed alle 22 nel piazzale della Chiesa dei Santi Pietro e Paolo ci sarà la cerimonia di apertura, a seguire il dj set di Dj Panico.

Sabato 15 giugno

alle 15 alla palestra G. Galli le eliminatorie del basket maschile, alle 17 all’oratorio le eliminatorie del calcio pulcini per il minipalio, alle 19 le eliminatorie del calcio maschile over 40, a seguire lo spettacolo di Big Wheels ed alle 21 verrà proiettata la partita Italia-Albania. A seguire tra giochi: Lancio delle uova, Una ruota tira l’altra e Pic indolor.

Domenica 16 giugno

Alle 11 la Santa Messa, alle 14 alla palestra G. Galli le eliminatorie della pallavolo femminile, alle 16.30 al centro anziani di via Ceriani il torneo di Scala 40 a coppie, contemporaneamente alle 16.30 in oratorio, tre giochi del minipalio: Secchielli in testa, Mestolino e Spongebob. Alle 17 in oratorio lo spettacolo di Andrea Anzani, alle 18 all’Acli le bocce, alle 19.30 il Gioco dei nonni e nipoti “L’imbucato”; a seguire: Botte alla botte, corsa dei sacchi misto over 35, eliminatorie di tiro alla fune per i pesi leggeri, Taglio del tubolare e lo spettacolo “Libera uscita”.

Lunedì 17 giugno

Alle 20 in oratorio ci sarà Binario per il minipalio, alle 20.30 all’Acli il torneo di Burraco, dalle 21, la spugna di mezzo, cameriere over 35 e Tedoforo.

Martedì 18 giugno

Alle 20 Kavellino per il minipalio, dalle 21: Kavello misto over e under 35, corsa del gambero mista, canestro con le corde, morso della mela, pesa la patata, il sub e fionda il gavettone.

Mercoledì 19 giugno

Alle 19.30 per il minipalio le finali del Calcio Pulcini, alle 21 all’Acli il torneo di scala 40, dalle 21.30 le eliminatorie di tiro alla fune femminile e le eliminatorie del tiro alla fune maschile per i pesi massimi, ocio che perde, ferro di cavallo e corsa in spalla.

Giovedì 20 giugno

Alle 19 le finali di calcio maschile over 40, alle 21 verrà proiettata la partita Italia-Spagna e nel mentre i giochi: L’incredibile Hulk e la corsa a tre gambe maschile e femminile under 16.

Venerdì 21 giugno

Dalle 20 la Mini-carriola del Minipalio, alle 21 la corsa della carriola, ed a seguire sci di terra femminile, corsa dei bidoni, gli anelli del signore under 16, le finali del tiro alla fune femminile, e le finali del tiro alla fune pesi leggeri. A seguire lo spettacolo di Onemanband.

Sabato 22 giugno

La mattina ci sarà la pesca alla carpa, alle 14.30 alla palestra G. Galli ci saranno le finali di basket maschile e pallavolo femminile, dalle 18 ci sarà il torneo di calcio balilla maschile e femminile, alle 20.30 i trampoli, ed a seguire Andavo a 100 all’ora, le finali del tiro alla fune per i pesi massimi, il taglio del tronco e poi il tributo agli 883.

Domenica 23 giugno

Alle 11 ci sarà la Santa Messa, alle 14 la staffetta maschile e femminile, a seguire il ciclismo Mtb, alle 18 in paese la maratona maschile e femminile (singola e a squadre), alle 22 la cerimonia di chiusura, lo spettacolo pirotecnico e il dj set di Dj Daniel.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti