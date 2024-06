iltra2

VENEGONO SUPERIORE – La Varesina Calcio ha annunciato il via degli Open day 2024 per tutti i giovani calciatori nati dal 2010 al 2021. L’evento è un’opportunità per vivere l’esperienza del mondo Varesina e si terrà al centro sportivo “Mario Porta” di Vedano Olona ed al Varesina Sports Center di Castiglione Olona.

Dettagli dell’Iscrizione:

Come iscriversi: Inviare una mail a [email protected] con nome, cognome, anno di nascita, squadra di appartenenza e ruolo.

Certificato medico: Necessario per la partecipazione.

Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale della Varesina Calcio.

La formazione maggiore della Varesina, club che fa base a Venegono Superiore, milita in serie D; alle spalle un ampio settore giovanile, con squadre praticamente in tutte le fasce d’età.

