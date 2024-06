Eventi

CASTIGLIONE OLONA – L’evento “Tra arte e degustazione 2024” si terrà a Castiglione Olona il 15 giugno. L’inizio della manifestazione è previsto per le 18, con la possibilità di acquistare bicchieri, tracolle e gettoni per le degustazioni presso le postazioni Pro Loco.

Programma dettagliato:

18: Inizio della manifestazione

Inizio della manifestazione 19: Inaugurazione e spettacolo teatrale “Il viaggio di vino” di Giovanni Ardemagni in Sala Consiliare (replica alle 20:15)

Inaugurazione e spettacolo teatrale “Il viaggio di vino” di Giovanni Ardemagni in Sala Consiliare (replica alle 20:15) 21: Spettacolo Mangiafuoco ed evoluzioni aeree al Castello di Monteruzzo

Spettacolo Mangiafuoco ed evoluzioni aeree al Castello di Monteruzzo 00: Fine vendita tracolle e bicchieri

Fine vendita tracolle e bicchieri 01: Termine della manifestazione

Musei Aperti:

Museo della Collegiata: aperto dalle 15 alle 21 (ultimo ingresso alle 20:30). Biglietti: 6 euro intero, 4 euro ridotto.

aperto dalle 15 alle 21 (ultimo ingresso alle 20:30). Biglietti: 6 euro intero, 4 euro ridotto. Museo Branda Castiglioni e Museo Arte Plastica: aperti dalle 15 alle 21. Biglietti: 3 euro intero, 2 euro ridotto.

Parcheggi disponibili:

Zona Industriale vicino Mazzucchelli 1849 S.P.A.

Via Salvo D’Acquisto

Via Boccaccio

Via Manzoni

Via Verdi

Zona Industriale, Via Po

Espositori e Cantine:

Varie cantine e aziende agricole provenienti da diverse regioni d’Italia saranno presenti per offrire degustazioni di vini e specialità gastronomiche.

Intrattenimento musicale:

Diversi gruppi musicali, tra cui Roby Greco & C. + DJ Fabry, Double Track Band (Rock Blues), DJ Set, Grooveoldboys (Rock Band), e Armor Duo.

Questo evento è una occasione per scoprire e apprezzare l’arte, la cultura e i sapori locali in un contesto storico affascinante. Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il sito ufficiale della Pro Loco di Castiglione Olona.

