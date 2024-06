Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Con le elezioni Amministrative dell’8-9 giugno è stato eletto il nuovo sindaco Massimiliano Occa ma anche l’intero consiglio comunale

Orizzonte Comune, Massimiliano Occa, che ha vinto in 5 dei 6 seggi del paese, aggiudicandosi così la poltrona da primo cittadino. Con il 46.53 per cento (1715 voti) contro il 43 per cento (1.585 voti) di Cattaneo. Staccatissimo, col 10.47 per cento, Antonio Magnani (386 voti) di Si amo Ceriano e Forza Italia.

Quindi in consiglio comunale ci saranno: per Orizzonte Comune Francesca Sulis, Massimo Fatiga, Egle Prandini, Federica Manno, Davide Mella, Thomas Nisi, Ivano Cattaneo, Daniele Agazzi.

All’opposizione ci sarà Dante Sindaco, con Dante Cattaneo, Roberto Crippa (record man con 342 preferenze), Romana Campi, Antonella Imperato.

Ecco le preferenze

ORIZZONTE COMUNE

Max Occa Candidato voti Massimo Fatiga 129 Francesca Sulis 158 Egle Prandini 105 Alessandro Grigoletto 29 Davide Mario Mella 93 Rebecca Sprocati 34 Daniele Agazzi 54 Giacomo Campi 37 Thomas Nisi 89 Alice Campi 36 Federica Manno 104 Ivano Marco Cattaneo 64

DANTE SINDACO

Dante Cattaneo Candidato voti Roberto Leone Crippa 342 Romana Stefania Campi 106 Antonella Imperato detta Nenna 93 Claudio Basilico 5 Bruno Bellini 23 Sara Berretta detta Sara detta Beretta 3 Chiara Brenna 49 Alessandro Michelino 21 Cristina Giovanna Monegato 44 Salvatore Prudenzini 78 Nicholas Pizzi 23 Saida Sabrina Zyane detta Dida 23

SI AMO CERIANO

Antonio Magnani Candidato voti Renea Cecconello 33 Paolo Profili 15 Teodoro Garruto 0 Filippo Maitan 0 Marta Manzalini 22 Anastasia Furio 9 Claudio Antali 8 Giancarla Vago 3 Nicola Monteferrante 2 Gabriele Pascale 2 Maurizio Regazzoni 4 Massimo Ramazzotti 9

