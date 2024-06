Politica

LAZZATE – Dopo un risultato deludente per la Lega alle elezioni europee dello scorso 9 giugno durante le quali ha registrato il minimo storico in Lombardia e il 9% dei consensi nazionali, torna a parlare con un’analisi il sindaco leghista di Lazzate Andrea Monti affermando che “la Lega deve riorganizzarsi nei territori al nord”.

Con una lunga riflessione il sindaco di Lazzate Andre Monti analizza i risultati delle ultime elezioni europee della Lega rammentando il minimo storico in Lombardia, terra madre del partito del Carroccio: “Preoccupa il calo di consenso nelle regioni in cui la Lega ha sempre saputo fare la differenza: Lombardia, Veneto e Piemonte. Dove è nata, ha mosso i primi passi e dove ha plasmato un vero e proprio esercito di amministratori, da sempre spina dorsale del movimento e del successo politico”. Continua Monti: “E’ evidente che non siamo di fronte a singole responsabilità territoriali, delle singole province, perché il dato è generalizzato, ed è proprio chi vuole bene alla Lega che non può e non deve chiudere gli occhi”.

La riflessione del sindaco Monti guarda anche il sorpasso dei consensi di Forza Italia rispetto alla Lega: “Il sorpasso di Forza Italia è un segnale che non può farci piacere, considerato anche il fatto che il partito che fu di Silvio Berlusconi, dopo la sua scomparsa, era dato da molti come spacciato e destinato a un naturale tramonto politico”.

Infine, il sindaco di Lazzate chiude la propria analisi con una conclusione che fa da monito allo stesso partito del Carroccio: “Questo è un generale arretramento che non può lasciarci indifferenti e che richiama l’urgenza di intervenire partendo proprio dalla riorganizzazione del partito scegliendo una linea politica capace di tenere insieme la Lega come forza di sindacato del territorio e una Lega che interpreti anche uno spartito su temi nazionali moderni e innovativi”.

