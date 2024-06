Cronaca

SOLARO – Un auto ribaltate e sei feriti è il bilancio dell’incidente avvenuto stanotte, quella tra venerdì 14 e sabato 15 giugno, in corso Europa.

Al momento non c’è ancora una ricostruzione dettaglia dell’accaduto ma si parla di tre auto coinvolte e del violento impatto tra due vetture che ha finito per coinvolgerne una che sopraggiungeva. Il rumore dello schianto ha richiamato i residenti che hanno dato l’allarme e mobilitato i soccorsi.

Il personale della sala operativa di Areu ha inviato sul posto tre ambulanze (Croce Rossa Saronno e Lomazzo e Croce Azzurra di Rovellasca) e l’automedica di Garbagnate.

Del resto le condizioni dei feriti sono apparse subito preoccupanti sono stati tutti ricoverati in codice giallo negli ospedali di Desio e Saronno. Il personale sanitario si è occupato di una 20enne, tre 23enni, una 22enne ed un 39enne.

Essenziale l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Saronno e dei carabinieri di Rho per mettere in sicurezza la sede stradale e effettuare i rilievi per risalire alla dinamica. I veicoli sono stati rimossi e posti sotto sequestro.

(foto archivio)

