SARONNO – Dove vedere il debutto degli azzurri all’Europeo di calcio, stasera in compagnia? In molti anche a Saronno decideranno senz’altro per ritrovarsi in casa di amici e conoscenti, mentre sembrano in ribasso le grigliate all’aperto: per tutta la giornata, e serata odierna le previsioni meteo parlano di una forte possibilità di temporali.

Per gli amanti della movida una opzione prevista in centro città era quella annunciata nell’ambito dell’evento dedicato allo street food in corso Italia, dalle 21 dove su maxi schermo si intendeva proporre Italia-Albania: notizia di queste ore, d’altra parte, che lo schermo non ci sarà per motivi tecnici. In visione su maxi schermo (al coperto) Italia-Albania andrà regolarmente in scena invece da Asterix lounge bar in via Mazzini 14, sempre in centro: a seguire c’è sarà anche la musica live con il trio “The Maveren”, con ingresso gratuito.

Mentre per chi vuole, sportivamente parlando, andare dall’altra parte della barricata, la possibilità di vivere una serata con i colori, i sapori e la tradizione albanese al ristorante specializzato nella cucina dell’Albania che si trova in centro ad Uboldo.

Possibilità di vedere il match anche al palio di Uboldo e di Caronno dove giochi e proposte si fermeranno proprio per seguire il match.

