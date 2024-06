news

Il nuovo token PLAY del progetto multichain e Play-to-Earn (P2E) chiamato PlayDoge, ha raggiunto nelle due settimane di prevendita un traguardo notevole. Questa pietra miliare arriva poco dopo che il team ha introdotto lo staking su Ethereum, aggiungendo quest’ultima all’opzione già presente sulla piattaforma principale di PlayDoge, Chain BNB.

PlayDoge: un’esperienza P2E nostalgica

PlayDoge è un gioco retrò con l’iconico meme Doge che ha ispirato sei delle prime dieci meme coin per capitalizzazione di mercato. Il gioco reimmagina in chiave 8bit la mania del Tamagotchi degli anni ’90 e permette ai giocatori di prendersi cura di un animale virtuale. Prendendosi cura del proprio Doge, i giocatori guadagnano token $PLAY che rendono l’esperienza di gioco divertente e gratificante.

L’offerta consente agli investitori anche di acquistare i token $PLAY a più di mezzo centesimo. I primi investitori possono assicurarsi i token al prezzo più basso prima del lancio del gioco e dell’arrivo di $PLAY sul mercato aperto. Il lancio del gioco potrebbe generare molto interesse tra i giocatori e gli appassionati di criptovalute, aumentando potenzialmente il valore del token.

La domanda per le meme coin sale

La domanda per le meme coin si fa sempre più forte in vista dell’estate Uno sguardo al mercato mostra che spesso superano Bitcoin ($BTC) in situazioni rialziste. Ad esempio, BTC è salito dell’1,5% nelle ultime 24 ore, mentre Pepe ($PEPE) è salito del 7%, Brett ($BRETT) del 6%, Bank ($BONK) del 5% e Dog Go To The Moon ($DOG) del 17%.

Nel solo mese di aprile, CoinMarketCap ha registrato più di 100 nuove quotazioni su exchange con un mercato totale di meme coin che è arrivato a $63 miliardi. Questo dimostra che le meme coin si sono evolute al di là del semplice divertimento e ora offrono utilità e funzionalità maggiori. PlayDoge rappresenta questa evoluzione con un modello P2E e un’esperienza di gioco nostalgica.

PlayDoge: una fusione di nostalgia e gioco moderno

PlayDoge non è altro che un remake a pagamento del vecchio Tamagotchi su Web3. I fan dei giochi anni ’90 potranno provare l’emozione di rivivere la loro infanzia prendendosi cura di uno Shiba Inu virtuale. Gli sforzi positivi per la cura degli animali fanno guadagnare ai giocatori XP, che possono essere convertiti in token $PLAY, e i giocatori con il maggior numero di XP nella classifica riceveranno token come bonus e premi esclusivi.

Per coloro che ricordano la sfida del Tamagotchi originale, PlayDoge offre un’esperienza meno impegnativa che rende l’animale virtuale più stabile nonostante non ci si prenda cura di lui costantemente. Inoltre, i giocatori possono guadagnare token $PLAY aggiuntivi attraverso la funzione di staking del gioco, e i primi partecipanti godono di un rendimento percentuale annuo (APY) del 242% su Ethereum e dell’88% sulla catena BNB.

Il revival del popolare gioco a 8 bit degli anni ’90 sfrutta la crescente nostalgia per i remake dei giochi. Il segmento dei remake ha registrato infatti una crescita significativa, con un raddoppio delle vendite dei principali remake dal 2018 al 2020.

PlayDoge in futuro

PlayDoge sta destinando il 50% della sua offerta di 9,4 miliardi di token alla prevendita, circa $4,7 miliardi in token PLAY. Inoltre, il 12%, pari a 1,128 miliardi di token è destinato alla prevendita. BNB Chain poi è la blockchain interna di Binance, che potrebbe contribuire a un’eventuale quotazione di Binance. Una quotazione su Binance aumenterà significativamente il valore di $PLAY grazie alla maggiore liquidità.

Lo smart contract di PlayDoge è completamente verificato da SolidProof, per garantire agli investitori la massima trasparenza sui loro investimenti. Partecipare alla prevendita è semplice: gli investitori possono collegare il proprio wallet e acquistare $PLAY utilizzando BNB, ETH o USDT, o carta di credito.

