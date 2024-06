ilsaronno

ROVELLASCA – Con le elezioni Amministrative dell’8-9 giugno è stato eletto il nuovo sindaco Sergio Zauli ma anche l’intero consiglio comunale.

Il Centrodestra Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia di Zauli ha ottenuto 2.438 voti per il 61.36 per cento mentre Insieme per Rovellasca (che comprendeva i gruppi Il gonfalone, Movimento 5 stelle e Pd) ne ha conquistati 1.535 per il 38.645 per cento. In consiglio comunale 8 seggi vanno ai vincenti e 4 seggi ai perdenti.

Quindi in consiglio comunale ci saranno: per il Centrodestra Pasquale Fresca (record man con 355 preferenze), Daniele Cattaneo, Alessandra Morandin, Marco Discacciati, Tiziano Brenna, Luigi Esposito, Diego Cecchetto, Giuseppe Piuri.

All’opposizione ci sarà la coalizione di Insieme con Sara Clerici, Daniele Pullano, Ester Forbice, Alessandra Lorenzi.

Ecco le preferenze

CENTRODESTRA PER ROVELLASCA E MANERA

Sergio Zauli Candidato voti Tiziano Brenna 88 Daniela Cattaneo 227 Diego Cecchetto 53 Marco Discacciati 91 Luigi Esposito detto Gigi 69 Pasquale Fresca 335 Carla Martufi in Littame 24 Morgan Milanesi 14 Alessandra Morandin 168 Giuseppe Piuri 46 Carlo Tenconi 34 Monica Vitalini in Bellotti 46

INSIEME