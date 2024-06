Città

SARONNO – Non è stata la festa danzante con cui nel 1945 si è conclusa la prima l’intitolazione del quartiere Matteotti ma oggi 15 giugno si è tenuta la cerimonia con la città di Saronno ha reso ufficiale il “nome” del suo quartiere cittadino più popoloso.

Alle 11 disvelando la seconda targa collocata in via Amendola si è concluso l’iter che ha confermato l’intitolazione del quartiere Matteotti. Davanti alla targa con la banda le autorità civili, militari ed una quarantina di residenti del quartiere.

QUI COME SI E’ ARRIVATI A QUESTO MOMENTO

Ad aprire la cerimonia l’assessore alla Cultura Laura Succi che ha sottolineato il valore della figura come esempio “un uomo disposto a lottare per gli ideale ma che, come pacifista, intendeva la lotta come lotta per le idee non guerra. Credo che la città di oggi debba essere un invito a considerare la politica non come una cosa sporca ma come una delle attività più degne ossia come qualcosa di buono e onesto che pensa al bene della collettività”.

Intenso il discorso di Giuseppe Nigro presidente della Società storica Saronnese (qui il video) seguito da quello del sindaco Augusto Airoldi (qui il testo integrale) partito da un parallelo tra la figura di Matteotti e quella di Agostino Vanelli primo sindaco di Saronno nel dopoguerra.

Quindi la scopertura della targa, collocata sotto quella originale recentemente restaurata proprio dalla Società storica, mentre la banda cittadina suonava l’inno nazionale.

