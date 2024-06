Cronaca

SARONNO – “Attenti ai ladri di telefonini e portafogli in stazione a Saronno!” A mettere in guardia alcuni cittadini, tramitre i social. E proprio sui social se ne parla tantissimi, dei più recenti, nuovi episodi avvenuti dentro o attorno la stazione ferroviaria di “Saronno centro” in piazza Cadorna.

Tante le persone che scrivono di avere vissuto, nei giorni scorsi o comunque recentemente una brutta avventura, ovvero di essersi ritrovata senza il telefono ceullulari, Sparito mentre ce l’avevano nello zainetto o nella borsa, altri addirittura delle tasche dei propri abiti, “si avvicinanti, te lo rubano e non te ne accorgi neanche” assicurano alcuni. E da parte di tutti l’invito alla massima prudenza.

In stazione centrale quel che sta accadendo non è una novità.

Da tempo si parla dell’esigenza dell’apertura di un posto fisso della polizia ferroviaria.

(foto: uno dei sottopssi della stazione di Saronno centro)

15062024