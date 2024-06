Città

SARONNO – C’è anche un ristorante saronnese nella nuova edizione della Guida Sushi 2025 di Gambero Rosso: un omaggio alla cultura culinaria nipponica, tra tecniche tradizionali ed esperimenti più creativi.

Si tratta di Murataya Trattoria Giapponese Made in Tokyo il ristorante di via Grossi nei pressi di viale Rimembranze. La guida riassume la storia del ristorante nota di città con i titolari Lisa e Hitoshi che lasciati i loro precedenti lavori hanno deciso di aprire un ristorante insieme dopo una formazione in Giappone.

La città aveva conosciuto il ristorante in occasione di un triste evento: il furto messo a segno ai danni del locale proprio il giorno del matrimonio dei titolari. Ma ormai è tutto passato e Murataya Trattoria Giapponese Made in Tokyo viene celebrato per l’atmosfera “calda e casalinga” e per le ricette della tradizione.

