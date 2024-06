Cronaca

SARONNO – Probabilmente c’è un problema di natura elettrica all’origine dell’incendio scoppiato ieri sera, venerdì 14 giugno, in via Toti.in un palazzo di proprietà Aler.

L’incendio è scoppiato in una cantina ma il problema più grande è stato il fumo che in pochi minuti, invadendo il vano scale ha raggiunto tutto il palazzo. Sono subito accordi i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, squadre con dotazioni specifiche da Busto Arsizio e Milano ma anche la polizia locale , i carabinieri, i delegati Aler e dell’Amministrazione comunale.

Essenziale l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, che arrivati sul posto in pochi minuti, hanno provveduto ad evacuare l’intero palazzo: famiglie, anziani e anche tutti gli animali da compagnia. Le fiamme sono stati domate rapidamente e subito dopo i vigili si sono occupati anche di liberare il palazzo dal fumo. L’incendio è scoppiato intorno alle 20,15 e fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto anche la polizia locale di Saronno che ha fornito tutto il supporto logistico del caso. Presente anche l’assessore ai Servizi Sociali Ilaria Pagani. Al momento non sono ancora state determinate le cause dell’incendio i cui danni sono limitati alla cantina in cui si è sviluppato. Tanti i residenti che attirati dalle sirene e dai mezzi di soccorso che hanno assistito alle operazione di spegnimento e di evacuazione.

(per le foto si ringraziano i nostri lettori)

