Softball

SARONNO – Giornata caratterizzata dalla pioggia, la quinta di ritorno. Pioggia che sospende il giudizio nella sfida tra Inox Team Saronno e Mkf Bollate, dopo la vittoria in gara 1 delle bollatesi. Le sconfitte a Castelfranco Veneto della Rheavendors Caronno, danno comunque l’accesso alla post-season al Saronno, mentre a Forlì e Collecchio, nei derby contro Pianoro e Parma è vera e propria battaglia.

Mkf Bollate-Inox Team Saronno

Battesimo del fuoco nel campionato italiano per Christina Toniolo, la pitcher della nazionale, che ha esordito con la divisa della Inox Team in gara uno contro Bollate. Le mazze della formazione capoclassifica non le hanno dato scampo, a iniziare da quella della sua compagna di nazionale, Elisa Cecchetti, autrice in apertura di un fuoricampo da 2 punti. Mikiko Eguchi (nella foto di Giovanni Pini), Gabriela Slaba e Giulia Longhi, al secondo inning, confezionano altri 2 punti. Con un paio di singoli di Milagros Lozada Lago e Uxua Modrego Lopez e un errore della difesa bollatese, al quarto, Saronno dimezza le distanze, ma una volata di sacrificio di Elisa Cecchetti, al quinto, e un fuoricampo di Eguchi, al settimo, Bollate vince la partita 6-2.

La seconda partita, appena iniziata, viene interrotta da un violento temporale e definitivamente rinviata a un recupero infrasettimanale.

Thunders – Rheavendors Caronno

Importante successo in ottica salvezza per le Thunders in gara 1, trascinate da un’ottima Chiara Biasi (7 IP, 2 H, 1 R, 4 BB, 5 K) e una parte bassa del lineup che punisce le lanciatrici caronnesi a cavallo del secondo e terzo inning, nei quali le venete segnano cinque punti e seminano le avversarie. Diverse le imprecisioni della difesa della Rhea (3 errori) che non aiutano Messina Garibaldi, specie durante una seconda ripresa da quattro punti per le Thunders. Edwards, su azione di doppia rubata, segna l’unico punto di Caronno nella terza frazione, ma un triplo di Zumerle e un singolo di Rossi chiudono la contesa in favore delle Thunders con il 6-1 finale.

Le Thunders completano la loro prima doppietta casalinga stagionale conquistando anche una gara 2 molto più chiusa nel punteggio. Il duello tutto cubano in pedana di lancio tra Lixiana Melendez Castillo (Thunders) e Iraimis Diaz Nunez (Caronno), autrici di otto strikeout a testa, si decide nelle riprese centrali: nel terzo inning la Rhea passa in vantaggio con il doppio di Yuruby Alicart, ma la risposta delle Thunders non si fa attendere e il pareggio è immediato grazie al punto segnato da Fabbian. La valida della vittoria la mette a segno nella quarta ripresa Marianna Zumerle, grande protagonista del doppio incontro, con un singolo a sinistra che manda a casa Agnese Giacometti per il 2-1 che si rivelerà risultato finale.

Italposa Forlì – Mia Office Blue Girls Pianoro

La prima sfida del duello in salsa emiliano-romagnola è uno splendido valzer offensivo: undici valide per parte, con una prestazione da quattro valide da una parte (Logan Moreland) e una da tre dall’altra (Noemi Giacometti), e un finale da cardiopalma. Nella prima parte di gara la formazione campione d’Italia si porta sul 5-0 sfruttando la giornata negativa di Comar in pedana (poi sostituita da Desii) grazie ai doppi di Cerioni e Cacciamani, il singolo di Giacometti e la volata di sacrificio di Spiotta. Sembra tutto facile per Forlì, ma dopo cinque riprese impeccabili di Cacciamani (7 K a referto), il debutto stagionale per Alexia Lacatena non è dei migliori: la lanciatrice azzurra in due riprese lanciate, anche a causa di una difesa non perfetta, subisce sei valide e quattro punti delle Blue Girls (due dei quali a suo carico) che si ritrovano in un attimo a un solo punto dal pareggio. Nell’ultimo inning torna però Cacciamani in pedana per Forlì e chiude la porta: 5-4 il risultato finale in favore delle romagnole.

Forlì in rimonta vince anche gara 2, ribaltando l’iniziale vantaggio di 4-0 conquistato dalle Blue Girls conquistato con le valide di Di Pancrazio, Trevisan, Moggi e Carati contro Lacatena. Nella sesta ripresa Forlì inserisce Cacciamani in pedana e la lanciatrice maceratese cambia la musica, lanciando quattro inning impeccabili e lanciando la rimonta di Forlì che arriva negli ultimi due attacchi regolamentari con Cortesi e Spiotta che accorciano nel sesto e Virginia Mambelli, appena tornata in Italia dopo l’esperienza al college (come Laura Vigna, anche lei impegnata in queste due partite), che con due out nel settimo pareggia con un fuoricampo al centro contro Yamerki Guevara. Non basta una ripresa supplementare per decretare il vincitore, ma si va al nono: le Blue Girls segnano con singolo di Di Pancrazio, ma nella parte bassa Forlì prima pareggia con il singolo di Cacciamani e poi vince con il secondo fuoricampo di giornata di Mambelli, eroina della sfida vinta per 7-5.

Bertazzoni Collecchio – Pubbliservice Old Parma

Pareggio nel derby parmense tra Collecchio e Parma. 6-3 in gara uno per la Bertazzoni, che va sotto nella prima ripresa con una volata di sacrificio e un errore, ma non si fa staccare e segna subito l’1-2 con un singolo di Martina Ghergolet. Un lancio pazzo di Alessia Melegari regala la terza segnatura all’Old Parma al secondo e poi comincia la rimonta del Bertazzoni. Con 3 doppi in due riprese (terza e quarta) il Collecchio prende il largo. Prima è Chiara Albertin a spingere a casa 2 punti (Alessia Colonna e Hannah Marsteller), poi Colonna e Ghergolet completano l’opera.

Il riscatto di Parma arriva netto in gara 2 con un 7-1, maturato principalmente alla fine della partita. Collecchio passa in vantaggio nella parte bassa della prima ripresa con un singolo di Hannah Marsteller. Parma pareggi al quarto con un doppio di Tyneesha Houkamau, che spinge a casa Elena Slawitz. Poi, al sesto, sequenza tremenda dell’Old Parma e partita in ghiaccio: singolo di Houkamau, doppio di Valentina Tagliavini, triplo di Sara De Luca, doppio di Nicole Gaita, errore difensivo e arrivano 5 punti. Il tabellino si completa al settimo con un doppio di Elena Slawitz e una eliminazione in diamante di Houkamau.

Programma

Sabato 15 giugno

Thunders – Rheavendors Caronno 6-1; 2-1

Italposa Forlì – Mia Office Blue Girls Pianoro 5-4; 7-5 (9°inn)

Bertazzoni Collecchio – Pubbliservice Old Parma 6-3; 1-7

Inox Team Saronno – Mkf Bollate 2-6; (gara 2 sospesa per pioggia)

Riposa: Macerata.

Classifica

Mkf Bollate (24 vittorie – 1 sconfitta, .960); Inox Team Saronno (20-5, .800); Italposa Forlì (17-9, .654), Mia Office Blue Girls Pianoro (15-11, .577); Rheavendors Caronno (11-13 .458); Macerata (10-14, .417); Thunders (7-17, .291); Bertazzoni Collecchio (6-20, .230); Pubbliservice Old Parma (3-23, .115).

15062024