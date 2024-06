Softball

SARONNO – Il sabato di softball si apre a Castelfranco Veneto con lo scontro tra Thunders (5-17) e Rheavendors Caronno (11-11), molto importante per entrambe. Le Thunders, deluse dalla doppia sconfitta di misura contro Pianoro l’ultima settimana, cercano delle importanti vittorie salvezza, magari sfruttando lo scontro diretto tra le due compagini parmensi, rivali dirette. Dall’altra parte Caronno viene da una serie di risultati negativi (1-7 nelle ultime otto gare) che hanno complicato il cammino verso i playoff, ore a tre partite di distanza.

La terza posizione in classifica al momento è occupata a ex aequo da Italposa Forlì (14-8) e Mia Office Blue Girls Pianoro (14-8), ragione per la quale le due squadre sul diamante del Buscherini si giocano una grossa fetta di postseason: una doppia vittoria sabato per una delle due squadre vorrebbe dire sostanzialmente mettere in ghiaccio l’accesso ai playoff. Forlì si presenta a questo scontro diretto senza Marta Gasparotto, volata negli USA, e Kelly Barnhill, che ha annunciato la fine della propria carriera da giocatrice di softball dopo l’ultimo incontro a Collecchio. Due defezioni così importanti potrebbero aiutare le Blue Girls, che invece vengono da quattro vittorie consecutive e nelle ultime cinque partite non hanno mai subito più di due punti. All’andata le due squadre si spartirono la posta: 4-0 Forlì in gara 1, 4-3 Pianoro nella seconda.

Una grossa fetta della salvezza passa invece dal derby parmense tra Bertazzoni Collecchio (5-19) e Pubbliservice Old Parma (2-22). All’andata una serie pareggiata diede a Old Parma la prima vittoria stagionale e impedì a Collecchio di porsi in una situazione di tranquillità, nella quale non si trova neppure ora sebbene vanti tre partite di vantaggio sul fondo della classifica. È chiaro che sono le gialloblù di Parma a giocarsi molto in questo scontro: una doppia sconfitta metterebbe probabilmente la parola fine sulle chance di abbandonare l’ultima posizione in classifica, mentre uno – o addirittura due – successi lascerebbero delle ulteriori porte aperte. I numeri stagionali sorridono a Collecchio, squadra più solida specie in pedana, ma la tensione potrà essere un fattore.

Chiude la giornata, e cala i titoli di coda sul primo, corposo, blocco di stagione, la sfida al vertice tra Inox Team Saronno (20-4) e Mkf Bollate (23-1). Bollate, già aritmeticamente certa della postseason, deve difendere il primo posto dall’unica squadra che ha mostrato finora la possibilità di contenderglielo, ovvero Saronno che ha sin qui inflitto l’unica sconfitta stagionale alla squadra guidata da Arocha, con shutout di Kandra Lamb in pedana. Anche per Saronno questo sabato può essere la giusta occasione per avere la matematica certezza di un posto ai playoff, ma sarà soprattutto l’ultima serie di campionato in carriera di Fabrizia Marrone che, dopo una carriera di ricchi successi con i club e la Nazionale, lascerà il softball al termine del weekend di Coppa Italia. Nel Saronno anche l’ultimo arrivo, la lanciatrice italo-americana Christina Toniolo.

Programma

Sabato 15 giugno

Ore 15.00 (+30′ dopo il termine di gara 1) Thunders – Rheavendors Caronno

Ore 17.00 (+30′ dopo il termine di gara 1) Italposa Forlì – Mia Office Blue Girls Pianoro

Ore 17.00 (+30′ dopo il termine di gara 1) Bertazzoni Collecchio – Pubbliservice Old Parma

Ore 18.00 (+30′ dopo il termine di gara 1) Inox Team Saronno – Mkf Bollate

Riposa: Macerata.

Classifica

Mkf Bollate (23 vittorie – 1 sconfitta, .958); Inox Team Saronno (20-4, .833); Italposa Forlì, Mia Office Blue Girls Pianoro (14-8, .636); Rheavendors Caronno (11-11, .500); Macerata (10-14, .417); Thunders (5-17, .227); Bertazzoni Collecchio (5-19, .208); Pubbliservice Old Parma (2-22, .083).

(foto: Fabrizia Marrone, Inox Team Saronno, che in questo fine settimana giocherà la sua ultima partita in campionato. Credit EzR-Nadoc)

15062024