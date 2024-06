Groane

SOLARO – Con le elezioni Amministrative dell’8-9 giugno è stato eletta sindaca Nilde Moretti ma anche l’intero consiglio comunale.

Moretti si è imposta, con la sua lista Insieme per Solaro, con 3.540 voti ovvero il 57.37 per cento (ottiene 11 seggi in consiglio comunale) contro i 2.631 voti per il 42.63 per cento del candidato di centrodestra di Uniti per Solaro, Alfredo Puzzello, che così ottiene 5 seggi.

Quindi in consiglio comunale ci saranno: per Insieme per Solaro Christian Caronno (record man con 316 preferenze), Francesca Tramarin, Alessandro Ranieri, Monica Beretta, Stefano Bari, Serena Nasta, Giorgia Seveso, Davide Panetti, Luca Cattaneo, Stefania Marrucchi, Chiara Di Sante.

All’opposizione ci sarà Uniti per Solaro con Alfredo Puzzello, Alessandra Crippa, Marco Cardia, Fausto Gambarini, Catia Maria Re.

Ecco tutte le preferenze.

INSIEME PER SOLARO

Nilde Moretti Candidato voti Alessandro Ranieri 239 Antimo Antuono 41 Stefano Bari 191 Monica Beretta 211 Virna Cantù 78 Christian Caronno 316 Luca Cattaneo 126 Chiara Di Sante 117 Stefania Marruchi 119 Enzo Meloni 78 Serena Nasta 181 Davide Panetti 149 Sonia Pessotto 33 Silvia Sansotta 68 Giorgia Seveso 158 Francesca Tramarin 282

UNITI PER SOLARO

Alfredo Puzzello Candidato voti Alessandra Crippa 231 Rosa Ceriani 48 Federica Canciani 67 Petra Tvaruzkova 42 Simone Cecchetto 69 Alessandro Lipari 49 Giuseppe Germanà 36 Maurizio Uva 64 Mahaela Spinu 59 Marco Cardia 179 Mariagrazia Scarano 26 Daniele Cruccu 66 Veronica Di Liberto 68 Fausto Gamberini 114 Eros Viadani 103 Catia Re 100

