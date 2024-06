Eventi

UBOLDO – E anche quest’anno la tradizionale cerimonia d’apertura ha decretato l’inizio ufficiale della 35esima edizione del celebre Palio di Uboldo.

Nella serata di ieri, venerdì 14 giugno, le vie del paese si sono tinte dei colori delle quattro contrade, che hanno fatto il loro ingresso in grande stile in piazza della Conciliazione, sotto gli occhi e l’entusiasmo dei concittadini. Prima dell’arrivo del corteo il corpo musicale di Santa Cecilia ha allietato e intrattenuto il pubblico presente in piazza.

La prima ad arrivare è stata la contrada di San Cosma, seguita da Lazzarett, Taron e, per ultima, la vincitrice dello scorso anno, la contrada Bell, che ha riportato il Palio vinto nell’ultima edizione. Poco prima dell’inizio vero e proprio della cerimonia, è stato inoltre ricordato Stefano Boi, uboldese del San Cosma morto prematuramente.

L’inizio della cerimonia è stato decretato dall’esecuzione dell’inno di Mameli da parte della banda di Santa Cecilia, seguito dall’intervento del sindaco, Luigi Clerici, che ci ha tenuto a salutare e a ringraziare i presenti, oltre che al comitato organizzativo del Palio, che conta più di 100 persone. Il primo cittadino, rammentando che il 14 giugno ricorre la festa mondiale del donatore, ha colto l’occasione per invitare la comunità, in particolare i più giovani, a donare il sangue.

Successivamente la parola è stata ceduta a don Armando Colombo, a cui sono stati fatti gli auguri per il compleanno appena passato. “Il mio augurio è che siano giorni sereni, – così auspica il sacerdote – la cosa importante è essere sereni nel cuore e per farlo dobbiamo dare il giusto peso alle cose: stare insieme per essere più uniti e non per dividerci”.

Ultimo a intervenire don Marco Guffanti, che dopo aver “fatto l’appello” di tutte le contrade, ha invocato la benedizione per iniziare il palio all’insegna di unione e comunione.

Terminati i discorsi, è stata presentata la commissione giochi, ovvero coloro che ricopriranno il ruolo di arbitri durante l’intera manifestazione. A seguire il tanto attesto momento del giuramento dei capitani, ognuno dei quali è stato presentato al pubblico: Nicholas Frasson (per il San Cosma), Matteo Legnani (per il Lazzarett), Mirko Legnani (per il Taron) e Marco Colombo (per il Bell).

A chiusura della cerimonia è arrivata la fiaccola partita da Lambrugo (grazie alla collaborazione con Helios e Pedale Uboldese), accesa e benedetta da Don Carlo Leo.

La serata è poi proseguita all’intero dell’oratorio, dove ad attendere la comunità c’era una grande varietà di gustosi piatti, un ledwall per seguire le partite degli europei e il dj set di dj Panico, che ha fatto ballare grandi e piccoli.

