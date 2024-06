Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota tecnica allegata dall’Amministrazione comunale alla risposta inviata ai 300 saronnesi che hanno firmato la petizione contro l’antenna di via Venezia.

QUI L’ARTICOLO SULLA LETTERA

Al fine di fornire le dovute informazioni in relazione all’oggetto della petizione pervenuta in data 16 maggio 2024 – prot. 20463 -si relaziona quanto segue:

Premessa:

1) La materia relativa agli impianti di teleradiocomunicazioni è disciplinata dal Codice delle comunicazioni elettroniche D. Lgs 259/2003che, in particolare:

– assoggetta l’installazione di nuovi impianti al rilascio, da parte dell’amministrazione comunale, di provvedimento autorizzativo

– prescrive il ricorso alla conferenza di servizi per l’acquisizione dei pareri necessari

– dispone che la determinazione positiva della conferenza di servizi sostituisce ad ogni effetto tutti provvedimenti, pareri autorizzazioni comunque denominate, fissando il termine per la conclusione in 60 giorni dalla presentazione del progetto – fatto salvo eventuali interruzioni – decorso il quale l’istanza è da intendersi accolta con esito positivo

– assimila, con l’art. 43, le infrastrutture per le telecomunicazioni alle opere di urbanizzazione primaria

2) Con delibera di consiglio Comunale n° 26 del 29.09.2022 è stato approvato il PIANO DI LOCALIZZAZIONE previsto dall’art. 4 Legge Regionale 11 maggio 2001 n. 11 finalizzato alla corretta pianificazione delle installazioni sul territorio comunale e volto al controllo ed alla minimizzazione dei valori di campo elettromagnetico degli stessi.

Gli elaborati grafici allegati alla delibera individuano gli ambiti in cui è vietato installare impianti di Telecomunicazioni e gli ambiti in cui è possibile installare tali impianti con limitazioni alla potenza al connettore di antenna (Aree di particolare tutela è possibile installare impianti con potenza al connettore d’antenna fino a 300W – Area 1 è possibile installare impianti con potenza al connettore d’antenna fino a 1000W -Area 2 le restanti aree)

Con riferimento all’impianto oggetto della petizione:

– In data 14/11/2023 le società INWIT S.P.A. e VODAFONE ITALIA SPA hanno preseNtato domanda di autorizzazione Unica per l’istallazione (ai sensi dell’art.44 D. Lgs 259/2003) di un nuovo impianto di teleradiocomunicazione sull’area sita in Via Venezia (istanza repertoriata al n°

PE/2023/00772/TELRAD)

– l’ambito interessato ricade, in base al sopra citato piano di localizzazione, in Area 2

– come previsto dalla normativa l’istanza è stata trasmessa ad ARPA per l’espressione del parere di competenza in merito al rispetto dei limiti e dei livelli di campo elettromagnetico

– come prescritto dall’art. 44 c. 5 D. Lgs 259/2003 è stata data pubblicità della richiesta di installazione impianto a) pubblicando un avviso

– all’Albo Pretorio (rep. 2023/2546)

– nella sezione Avvisi dell’home page del sito comunale

– nella pagina dello Sportello Unico Edilizia sul sito istituzionale

b) inviando copia dell’avviso anche al Comune di Rovello Porro, il più vicino all’ambito interessato dall’impianto.

A seguito delle richieste di integrazioni ed interruzione dei termini del procedimento e relativa documentazione integrativa presentata dalle società richiedenti in data 20/02/2024 è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 bis legge 241/90 e s.m.i. e dell’art. 44 comma 7-8-9-D.Lgs. n. 259/2003 invitando a parteciparvi gli Enti e i Soggetti coinvolti nel procedimento, nel casodi specie ARPA Lombardia che ha dato riscontro con nota del 18/03/2024 confermando il “parere tecnico positivo per quanto riguarda il rispetto dei limiti della vigente normativa in materia di protezione della popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici “ già precedentemente comunicato in data 12/12/2023.

Per quanto concerne gli aspetti paesaggistici è stato acquisito il parere della Commissione per il Paesaggio che nella seduta del 15/02/2023 ha espresso quanto segue “…Pur ravvisando la criticità dell’impatto con il paesaggio circostante si prende atto della valenza strategica dell’infrastruttura così come relazionato nella documentazione integrativa…”

La Conferenza Dei Servizi decisoria in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 bis legge 241/90 si è conclusa, come attestato dal verbale del 19/03/2023, con esito positivo.

guarda tutte le foto 17



Saronno, montata oggi l’antenna telefonia di via Venezia (fotogallery)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

Commenti