Calcio

SARONNO – Ancora una prestigiosa designazione per il giovane ed emergente arbitro saronnese Francesco Palmisano, della sezione Aia di Saronno. Sarà infatti impegnato, oggi pomeriggio, allo stadio San Martino di Maiori, in provincia di Salerno, per la sfida tra i locali del Costa d’Amalfi ed i pugliesi del Bisceglie, match di ritorno degli spareggi nazionali del campionato di Eccellenza, che mettono in palio un posto in serie D.

Per la sezione Aia di Saronno è stata una stagione calcistica, quella che ora volge all’epilogo, decisamente impegnativa – in tante categorie diverse, da quelle giovanili locali a quelle professionistiche – ma anche molto soddisfacente, con la crescita di molti giovani arbitri.

(foto: il giovane ed emergente arbitro saronnese Francesco Palmisano, della sezione Aia di Saronno)

16062024