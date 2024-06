Covid

ALTAVILLA VICENTINA- Il Magenta torna in Serie D, grazie al pareggio odierno nella finale di ritorno dei playoff sul campo dell’Unione La Rocca Altavilla.

Nel primo tempo la partita si sblocca allo scadere: Decio avanza nell’area di rigore e viene steso da Zanin. Il direttore della gara indica il dischetto e Avinci porta in vantaggio i magentini.

Nella ripresa i gialloblù premono il piede sull’acceleratore e al 49′ raddoppiano nuovamente con Avinci su calcio di rigore, causato da un tocco di mano di Viviani. L’Unione La Rocca non molla e continua a crederci: al 65′ accorciano le distanze con l’incornata di Marchesini. Spingono i padroni di casa per tentare la rimonta e a pochi minuti dal termine il colpo di testa di Peotta rimette in parità il match. Nel recupero la squadra vicentina prova a trovare la rete della vittoria, ma arriva il triplice fischio, che apre la festa del Magenta.

Un risultato storico quello raggiunto da mister Lorenzi e i suoi ragazzi, che riportano il Magenta in Serie D, dopo 63 lunghissimi anni.

Unione La Rocca Altavilla-Magenta 2-2

UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA: Berto, Garbin, Vanzo, Romio, Bianco, Andriani, Peotta, Viviani, Tonani, Marchesini, Zanini. A disp: Marocchi, Cocco, Giordani, Fracaro, Gianesini, Boarini, Mattioli, Spiller, Giyamh. All. Beggio

MAGENTA: Taliento, Decio, Sala, Ortolani, Nossa, Pedrocchi, Grillo, Papasodaro, Avinci, Lo Monaco, Cominetti. A disp: Ruta, Pecchia, Garavaglia, Perotta, Ricca, Bettini, De Bernardi, Gatti, Basso. All. Lorenzi.

(foto archivio: Magenta in festa a Tramin)

