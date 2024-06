Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – “Dopo 15 anni di Amministrazione a guida leghista, la maggioranza dei cerianesi (seppur di misura) ha deciso di farci passare all’opposizione: siamo pronti per questa nuova sfida!” Così la sezione locale della Lega dopo la sconfitta, lo scorso fine settimana, alle elezioni amministrative locali, che hanno segnato il successo del candidato Max Occa di una lista civica.

Desideriamo, dicono dalla Lega che candidava Dante Cattaneo come sindaco, “comunque ringraziare tutti gli elettori per la fiducia e il sostegno che ci hanno riservato: con oltre il 43% dei voti, sentiamo comunque una grande responsabilità verso i cittadini. Siamo pronti a lavorare con passione e dedizione per difendere la nostra amata Ceriano, anche dai banchi dell’opposizione”.

