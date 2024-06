iltra2

a nostra sarà un’opposizione attenta e puntuale, e nel rispetto dei nostri valori”. Così una nota del Pd tradatese dopo le elezioni amministrative dei giorni scorsi, che hanno visto la conferma del sindaco leghista. TRADATE – “La città di Tradate ha scelto la continuità con l’ultima Amministrazione. Auguriamo al sindaco Giuseppe Bascialla un buon lavoro, nell’interesse di Tradate. L

Il nostro sentito grazie, proseguono dal Partito democratico, “va a Pietro Vanzulli per essersi messo a disposizione della città e aver lavorato senza sosta per costruire un’alternativa concreta e unitaria. La sua passione e la sua competenza sono stati fondamentali e restano la base per il lavoro di opposizione che ora ci aspetta insieme a chi ha condiviso questo percorso, le due liste @partecipare sempre tradate e Tradate Futura. Un grande grazie anche ai nostri candidati e alle nostre candidate per tutto il loro impegno e il loro entusiasmo in questa campagna elettorale e che saranno fondamentali nel lavoro di opposizione che ci aspetta”.

Concludono i dem: “La nostra lista di qualità, giovane, aperta alla città e ricettiva delle diverse sensibilità che animano il centro sinistra è riuscita a raccogliere un buon consenso proprio per il lavoro che avete svolto e di cui vi ringraziamo. Infine, ma non ultimo, ringraziamo tutte quelle cittadine e cittadini che ci hanno seguito e sostenuto in questa campagna elettorale per una Tradate futura. Pur nella sconfitta, resta la consapevolezza di aver ben seminato per il futuro, e l’aver raggiunto il miglior risultato di sempre del centro sinistra al primo turno lo conferma. Il lavoro che abbiamo davanti è importante e richiede tutte le energie e la determinazione che abbiamo dimostrato in questi mesi. La strada è quella giusta!”

16062024