Città

SARONNO – Ancora furti di telefonini e portafogli in stazione. Anche dalle tasche.

Saronno, Murataya Trattoria Giapponese tra le eccellenze della guida sushi di Gambero Rosso.

Un auto ribaltata e sei feriti è il bilancio dell’incidente avvenuto stanotte, quella tra venerdì 14 e sabato 15 giugno, in corso Europa. Al momento non c’è ancora una ricostruzione dettaglia dell’accaduto ma si parla di tre auto coinvolte e del violento impatto tra due vetture che ha finito per coinvolgerne una che sopraggiungeva. Il rumore dello schianto ha richiamato i residenti che hanno dato l’allarme e mobilitato i soccorsi.

Non è stata la festa danzante con cui nel 1945 si è conclusa la prima l’intitolazione del quartiere Matteotti ma oggi 15 giugno si è tenuta la cerimonia con la città di Saronno ha reso ufficiale il “nome” del suo quartiere cittadino più popoloso.

Softball A1: derby Saronno-Bollate fermato dal nubifragio ma saronnesi ugualmente ai playoff.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

16062024