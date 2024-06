Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Ha avuto un malore mentre correva sulla ciclabile che collega Saronno e Ceriano Laghetto ma fortunatamente a poca distanza c’era una studentessa di scienze infermieristiche che gli ha prestato le prime cure e l’ha soccorso fino all’arrivo dell’elisoccorso e dell’automedica.

E’ l’emergenza registrata oggi, domenica 16 giugno, alle 8,54 in via Mazzini. Come detto l’uomo che stava correndo ha avuto un malore e si è accasciato a terra. E’ stato soccorso da una studentessa che ha dato anche l’allarme al numero unico delle emergenze.

Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Rossa di Misinto, l’autoinfermieristica di Saronno e l’elisoccorso. Poco prima delle 10 l’elisoccorso è decollato portando il ferito all’ospedale di Legnano.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

Commenti