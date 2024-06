iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Appuntamento mercoledì 19 giugno alle 21, al Castello di Monteruzzo in via Marconi con “L’Europa a pedali è più bella insieme”, un incontro dedicato a chi vuole assaporare le emozioni della scoperta in bicicletta, insieme ad amici ed altri ciclisti, dei più suggestivi itinerari cicloturistici da intraprendere tra Francia e Austria.

Relatore della serata sarà Andrea Scagni, presidente della sezione milanese di Fiab Italia, Federazione italiana ambiente e bicicletta, organizzazione ambientalista che si pone come obiettivo quello di diffondere la bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano e nel tempo libero. Attraverso la sua testimonianza, spiegano dal Comune “ci immergeremo in ciclo-viaggi tra arte e natura, dove la socialità e lo spirito di avventura contribuiscono a rendere uniche questo genere di esperienze. Percorsi che ci porteranno alla scoperta di luoghi e situazioni nuove, dove lo sforzo per la pedalata è reso meno faticoso dalla possibilità di poterlo condividere con un gruppo di amici, fuori da ogni dinamica commerciale degli itinerari imposti dai tour operator, dove spesso le tabelle di marcia con le loro tempistiche sottraggono ai piaceri più puri del viaggiare”. L’evento è organizzato dal Comune, assessorato alla Cultura, in collaborazione con Fiab Varese: l’incontro è ad ingresso libero.

