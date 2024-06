CASTIGLIONE OLONA – L’Associazione culturale castiglionese Arte diem presenta oggi, domenica 16 giugno, nella chiesa della Collegiata di via Cardinal Branda Castiglioni 1 “Splendori strumentali del tardo rinascimento”, concerto del gruppo di Musica antica dell’Aima di Milano.

I musicisti, spiegano dal Comune che patrocina l’evento, “ci condurranno in un percorso con l’utilizzo di strumenti dell’epoca e secondo una ricostruzione filologica rigorosa in un concerto di musica strumentale del tardo Rinascimento eseguito in uno dei luoghi simbolo di Castiglione Olona.