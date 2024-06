Comasco

COMASCO –Nell’ambito di una attività di controllo del territorio, con la finalità di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri della Compagnia di Cantù ed in particolare quelli della stazione di Fino Mornasco hanno trovato e sequestrato all’interno di un deposito nascosto tra confezioni di pasta, un ingente quantitativo di stupefacente, per l’esattezza 43 chilogrammi di marijuana suddivisa in confezioni da 1 chilo sottovuoto e 111 grammi di hashish suddivisa in due panetti.

Il sequestro dello stupefacente ha causato alle organizzazioni criminali un danno quantificabile al dettaglio di circa 260.000 euro.

Le indagini sono in corso al fine di risalire all’organizzazione criminale che stava per commercializzare lo stupefacente.

Per il momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’operazione, che potrebbe dunque portare ad ulteriori ed importanti sviluppi.

(foto: il grande quantitativo di droga che è stato sequestrato dai carabinieri della Compagnia di Cantù, il cui territorio di competenza si estende sino al confine con Saronno)

16062024