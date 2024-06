Comasco

ROVELLO PORRO – Innovazione e Sicurezza nell’utilizzo dell’acqua potabile alla casetta di Como acqua. A partire da lunedì 1 luglio, il Comune di Rovello Porro introduce un’importante novità per i suoi cittadini: l’accesso all’acqua potabile dalla casetta dell’acqua potrà avvenire esclusivamente tramite tessera. Questa iniziativa, promossa da Como Acqua, mira a garantire un servizio sempre più efficiente e sicuro.

Fresca, buona, sicura

L’acqua erogata dalla casetta sarà fresca, buona e sicura, garantendo ai cittadini la possibilità di dissetarsi con un prodotto di alta qualità, costantemente controllato e sicuro.

Hai già una tessera o una chiavetta?

Per chi è già in possesso di una tessera o di una chiavetta, non sarà necessario sostituirle. Le tessere e le chiavette attualmente in circolazione verranno infatti ricodificate automaticamente per consentire la continuità del servizio. È importante notare che il denaro caricato su tali supporti dovrà essere utilizzato entro il 30 giugno 2024, poiché la nuova codifica azzererà l’importo presente.

Hai bisogno di una tessera?

Le nuove tessere Como Acqua saranno distribuite gratuitamente a tutti i residenti che ne faranno richiesta. I cittadini potranno ritirare la propria tessera presso l’Ufficio protocollo del Comune, negli orari di apertura al pubblico.

Come ricaricare

La ricarica delle tessere e delle chiavette potrà essere effettuata comodamente con carta di credito o bancomat direttamente presso le casette stesse. Sarà esclusa la ricarica delle tessere in monete. Inserendo il denaro o la carta di credito, si potrà ricaricare solo la tessera, senza attivare l’erogazione dell’acqua.

Informazioni e assistenza

Per ulteriori chiarimenti o per richiedere un intervento, i cittadini possono contattare il numero verde 800 066 701. Inoltre, tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di Como Acqua, al seguente indirizzo: comoacqua.it.

Questa iniziativa rappresenta un passo avanti verso una gestione moderna e sicura delle risorse idriche, favorendo la sostenibilità e la comodità per tutti i cittadini di Rovello Porro.

14062024