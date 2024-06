Città

SARONNO – La scorsa domenica 9 giugno in chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo in piazza Libertà si sono tenuti i festeggiamenti per gli anniversari di nozze di molte coppie di saronnesi. La cerimonia è stata celebrata da don Luca Rampini.

Marco Cafarelli e Livia Lattuada hanno festeggiato il decimo anniversario. Venticinque candeline, invece, per l’unione di Daniele Basilico e Sara Castiglioni, Matteo Matranga e Laura Bruscaglia, Maurizio Zanatti e Alma Maestroni. Ben quarant’anni di nozze per Angelo Gallina e Linda Ceriani, Roberto Rigotti e Luciana Andriola.

Cinquantesimo anniversario per Giovanni Basilico e Maria Borghi, Pietro Bavera e Giuliana Franchi, Natale Franchi e Graziella Beretta, Franco Seveso e Maria Pagani, Piergiuseppe Vellini e Emilia Frigerio. Il matrimonio più longevo festeggiato è stato quello di Sergio Sassi e Claudine Sassi, che hanno celebrato il cinquantacinquesimo anniversario.

