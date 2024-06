Cronaca

SARONNO – Il tema non è il costo economico della composizione ma il gesto e la grande amarezza che lascia a chi voleva fare un omaggio ai propri cari per continuare a prendersene cura e quella sensazione di vederli derubati anche quando non ci sono più.

Così si può riassumere quanto provato dal saronnese che, vittima di un furto al cimitero, ha deciso di raccontare l’accaduto a ilSaronno.

“Come tutti gli anni circa 3 settimane fa abbiamo preparato una nuova ciotola con piante “estive” per resistere al sole, posizionandola sulla tomba di mia moglie. Negli ultimi giorni sono andato al cimitero e ho scoperto che è stata rubata.

Non è ovviamente per il costo ma per il principio: arrivare a rubare persino i fiori al cimitero… non ho parole. Anni fa rubavano i portavasi in rame per rifonderli, ma queste sono piantine rubate per metterle su un’altra tomba”.

