SARONNO – Importante momento religioso questa mattina per la comunità mussulmana: al centro culturale islamico di via Grieg si celebra iunfatti l‘Eid al-Adha. Sono previsti due momenti di preghiera; alle 7 e poi alle 8.30, “non dimenticate il tappetino per la preghiera ed il vostro miglior abito tradizionale” dicono i responsabili del centro islamico.

Eid al-Adha, noto anche come la “Festa del Sacrificio”, è una delle principali festività islamiche. Si celebra ogni anno il decimo giorno del mese islamico di Dhu al-Hijjah, in coincidenza con il completamento del pellegrinaggio annuale alla Mecca (Hajj). Questa festività commemora la disposizione del profeta Ibrahim (Abramo) a sacrificare suo figlio Ismaele (Isacco nella tradizione ebraica e cristiana) come atto di obbedienza a Dio. Tuttavia, prima che Ibrahim potesse compiere il sacrificio, Dio gli fornì un ariete da sacrificare al suo posto.

(foto archivio: un precedente momento di preghiera al centro islamico di via Grieg a Saronno)

16062024