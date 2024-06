Città

SARONNO – Queste le parole che hanno chiuso il momento dedicato alla premiazione effettuata dagli assessori Pagani e Musarò e il ringraziamento a tutti i partecipanti per l’attività svolta da parte di Cesare Camillo Fusi Au di Saronno Servizi Ssd della stagione dell’attività “sport si può 2024“ .

“Questa attività da quasi 20 anni coinvolge di anno in anno una sessantina di ragazzi con difficoltà motorie e/o comportamentali delle scuole primarie di Saronno permettendo loro di usufruire in orario scolastico di un corso di nuoto (a volte anche in rapporto 1/1) di una quindicina di lezioni. Quest’anno il progetto “orfano” di Polha Varese (e della instancabile attività di Daniela Colonna Preti) è stato coordinato dal Comune di Saronno e ha coinvolto, oltre a Saronno Servizi Ssd, anche i Lions Club Saronno del Teatro e Rns Saronno asd e si è svolto il giovedì mattina nella nuova struttura coperta dal pallone pressostatico dell’impianto natatorio di Saronno. Un plauso speciale agli istruttori Michela, Stefano, Donatella, Nicolò capitanati da Alessandro che hanno saputo coinvolgere i ragazzi nelle attività ludiche e formative e un ringraziamento anche a insegnanti e accompagnatori che hanno seguito e aiutato i ragazzi negli spostamenti da e per la scuola e negli spogliatoi. L’ultima giornata si è conclusa con una serie di giochi e prove di abilità natatoria nella cornice dello spray park recentemente inaugurato che ha visto la partecipazione entusiastica di tutti i ragazzi e dei loro genitori.”