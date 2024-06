Politica

SARONNO – Anche la consigliera indipendente Marta Gilli risponde all’ultima nota del segretario cittadino della Lega Angelo Veronesi in merito alla mozione sulla sicurezza, in particolare dell’arrivo della Polfer in stazione a Saronno. Lo fa con una nota dal titolo “La Lega è contraria alla PolFer a Saronno?”

“La Lega Lombarda, per bocca del suo segretario, Angelo Veronesi, disattendendo le aspettative dei saronnesi, ci fa sapere di essere contraria alla mozione, presentata da me e dai consiglieri di maggioranza, a sostegno della istituzione di un presidio fisso di Polizia Ferroviaria a Saronno. È finalmente chiaro a tutti che alla Lega Lombarda il tema della sicurezza interessa solo a fini di propaganda, perché, quando si tratta di passare dalle parole ai fatti, di agire per il bene della nostra Città, si aggrappa alle quisquilie”.

Duro il commento di Gilli: “E anche il “daspo urbano”, che la Lega Lombarda ha scoperto da poco, è stato introdotto nel Regolamento comunale di polizia urbana per iniziativa nostra e non certo loro. La sicurezza della nostra città è questione troppo seria per essere abbandonata agli slogan e alle chiacchiere da bar dell’opposizione”

Insomma la consigliera indipendente chiude rimarcando il proprio sostegno alla mozione: “Continuo a sostenere, con la mozione presentata, la necessità e l’urgenza di istituire un presidio fisso di Polizia Ferroviaria a Saronno, come anche di proseguire l’azione intrapresa dal Sindaco Airoldi di potenziamento della locale Polizia amministrativa e di attivazione di progetti di presidio e prevenzione della microcriminalità”

