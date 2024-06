Città

SARONNO – E’ l’assessore alla promozione territoriale Laura Succi a fare il punto sull’annullamento dell’evento di Street food che era in programma questo fine settimana.

Le bancherelle sono arrivate nella mattinata di venerdì ma in serata tutto è stato smontato. Qualcuno ha pensato ad un problema legato al maltempo ma non è stato così.

“La manifestazione – spiega proprio l’assessore Succi – è stata improvvisamente sospesa a causa di un incidente stradale che ha impedito ai mezzi con le provviste di raggiungere la città”.

Per lo stesso motivo è saltato il maxischermo per la partita d’esordio della nazionale italiana agli Europei: “Faceva parte dell’evento organizzata in corso Italia, fornito dagli espositori”.

Dal prossimo 20 giugno sarà possibile vedere le partite in Villa Gianetti nell’ambito della proposta gastronomica e d’intrattenimento che proseguirà per tutta l’estate.

—

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?