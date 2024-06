Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Tempo di nuovi acquisti, ma anche di conferme fondamentali per la nuova stagione per i rossoblù. Dopo i rinnovi di Corno, Galletti, Zibert e Napoli – elementi di esperienza e punti fermi della Caronnese – e l’ufficializzazione dell’arrivo in squadra di Cannizzaro è il turno di uno dei migliori giovani del campionato di Eccellenza: Paolo Cerreto.

Paolo Cerreto, classe 2005, già lo scorso anno ha avuto diverse chance di mettersi in mostra. Ha vissuto la stagione a metà tra la formazione Juniores e la prima squadra. Lo staff tecnico ne ha sempre apprezzato ed elogiato le qualità, impiegandolo con discreta continuità nella seconda parte della stagione. Nato mezz’ala di centrocampo, Paolo si è saputo adattare anche nel ruolo di esterno destro e se l’è cavata egregiamente.

“Sono davvero contento ed entusiasta di proseguire il mio percorso di crescita a Caronno – esclama Cerreto alla firma del nuovo accordo – per me questo sarà il quarto anno consecutivo in rossoblù e voglio ritagliarmi uno spazio importante in prima squadra, formazione in cui vorrei giocare stabilmente. Ho già avuto modo di conoscere e di parlare con mister Ferri, che mi ha trasmesso sensazioni molto positive. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione. Forza Caronnese!”

17062024