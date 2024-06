Calcio

CERIANO LAGHETTO- I brianzoli di mister Brittanni sono scatenati sul mercato, infatti, dopo gli acquisti di Eusebio e dell‘ex saronnese Parisi, arriva un nuovo innesto a centrocampo con Alessandro Di Vito.

Colpo importante per i brianzoli, che rinforzano la mediana con il classe 1999 Di Vito. Il giocatore segue l’allenatore Brittanni e Matteo Parisi, passando dal Castello di Cantù al Ceriano Laghetto. È ormai chiaro l’obiettivo del nuovo allenatore: puntellare la rosa con i propri fedelissimi, gettando così le basi per la prossima stagione.

Il neo-acquisto dei brianzoli ha vestito in passato anche le maglie del Rovellasca, in Prima Categoria e dell’Ardor Lazzate in Eccellenza.

