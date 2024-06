news

L’hype su questo nuovo progetto multichain è più vivo che mai. Base Dawgz è un ecosistema innovativo basato su chain Base, che ha come protagonista neanche a dirlo un cane shiba inu in tuta alare che si paracaduta da una chain all’altra e che premia gli investitori tramite lo share-to-Earn sui social. Progettato per coloro che bramano l’avventura e l’innovazione, Base Dawgz offre un’esperienza multi-chain unica. $DAWGZ potrà essere scambiato oltre che su Base anche su ETH, SOL, BSC e AVAX, offrendo un’interoperabilità senza problemi su più blockchain. Ma vediamo passo passo come fare a comprare $DAWGZ:

SCARICARE UN CRYPTO WALLET

$DAWGZ nasce su Base, ma, come detto, può essere scambiata su ETH, BNB Chain, SOL o AVAX. La prima cosa da fare però è scaricare un crypto Wallet. Tra i più usati Metamask, Coinbase e Trust Wallet, scaricabili tutti gratuitamente sia nella versione desktop che in app.

ACQUISTARE CRYPTO SUL PROPRIO WALLET

Una volta deciso il wallet che si vuole adoperare si può procedere ad acquistare le criptovalute elencate sopra, da scambiare con $DAWGZ, attraverso un exchange come Binance o Uniswap. Anche se gli exchange di criptovalute sono più economici, per l’acquisto in alcuni casi (tipo Trust Wallet) si può procedere direttamente attraverso il portafoglio stesso, che permette il pagamento tramite carte di credito, Google/Apple Pay e bonifici bancari. Senza alcuna registrazione all’exchange si clicca su “acquista” e si seleziona ad esempio la chain Base in ETH.

COLLEGARE IL WALLET ALLA PRESALE

Una volta che si hanno a disposizione token sia per lo scambio che per le gas fee (Base e’ una rete molto economica), basta collegarsi al sito ufficiale della prevendita e cliccare su “connetti portafoglio). Selezionare il proprio wallet di riferimento tra quelli indicati e scegliere l’importo desiderato e il token con cui si vuole acquistare. Confermando l’acquisto i token non saranno trasferiti subito, ma bisognerà aspettare il termine della prevendita. Le date del lancio e della possibilità di claim saranno rese note sui canali social

FARE STAKING

Staking significa impegnare i propri token in uno Smart contract e assicurarli per una durata prestabilita. Questo processo consente di guadagnare token $DAWGZ extra a un tasso variabile nel tempo. $DAWGZ è un token ERC-20 creato così per permettere lo staking solo sulla rete Ethereum. La tokemomics del progetto prevede che il 20% dei token sia riservato alle ricompense di staking che forniscono un reddito passivo. Dopo la prevendita il token sarà migrato su Base e grazie alle tecnologie di Wormhole e Portal Bridge sarà possibile l’ interoperabilità da una chain all’altra.

L’Airdrop e lo Share-to-Learn

Il vero baluardo su cui si basa il progetto, come succede spesso per le meme coin, è lo sviluppo e la fidelizzazione della community. Nel caso di $DAWGZ il team di sviluppatori ha pensato che non potesse esserci collante migliore che quello di premiare gli investitori per la loro partecipazione e il loro coinvolgimento nella creazione e diffusione sui social di contenuti riguardanti $DAWGZ, per i quali riceveranno punti validi per la campagna “be social for airdrop”. La campagna premia la creatività e l’impegno social degli investitori. Basta collegare il proprio account X (ormai ex Twitter), quindi creare e condividere meme e altri contenuti su Base Dawgz. Ogni contenuto fa guadagnare punti e, una volta completata la prevendita, questi punti si possono riscattare per token $DAWGZ.

Sono previste anche ricompense per le referenze, il cosiddetto “Refear and Earn (segnala e guadagna). Gli investitori copiando il link di referral sulla pagina ufficiale della prevendita possono inviarlo ai loro amici. Per ogni acquisto effettuato utilizzando quel collegamento si riceveranno il 10% degli importi acquistato in USDT.

Roadmap

Con l’inizio della presale e il lancio sui social network si apre la prima fase della tabella di marcia si $DAWGZ. Il 31 maggio, prima del lancio, un audit di SolidProof ha certificato di fatto la solidità e la sicurezza del progetto.

La fase successiva alla prevendita prevede il lancio su alcuni exchange decentralizzati, sulle piattaforme CoinGecko e CoinMarketCap, e su CEX come Binance.

Tokenomics

La fornitura totale di token disponibili per il progetto è di 8.453.000.000 di token, con un hard cap di circa 10 milioni e il prezzo che aumenterà del 5% ogni 5 giorni. Saranno i primi a credere nel progetto quelli che beneficeranno del maggior guadagno. Come anticipato, il 20% della fornitura è dedicato allo staking, ma la stessa percentuale (circa 1,69 miliardi di token) è dedicata alla prevendita. In totale se consideriamo il 15% dei token stanziati per l’AirDrop, ben il 55% della fornitura è nelle mani della comunità. Un altro 20% è dedicato al pool di liquidità, un 15% al marketing e il restante 10% al listing su CEX e DEX.

$DAWGZ si appresta ad essere una delle migliori meme coin dell’anno. Secondo gli esperti che prevedono uno scenario rialzista, la meme Coin dovrebbe senza difficoltà essere quotata a breve sugli exchange arrivando a raggiungere una capitalizzazione di 300 milioni di dollari, portando il prezzo del token a $0,035 entro la fine del 2024.

Vai alla prevendita di Base Dawgz