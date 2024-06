ilSaronnese

GERENZANO – La “Salus Gerenzano”, che gestisce il centro sportivo in via Inglesina, ha appena inaugurato il nuovo campo da basket, danneggiato lo scorso anno dalle grandinate di fine luglio. L’inaugurazione ha avuto luogo in occasione della “Festa dello sport”.

I lavori, ha spiegato il presidente della società sportiva gerenzanese Pasqualino Marinaro, sono costati un ingente sacrificio economico, ma è stato creato uno spazio aggregativo fruibile gratuitamente e messo a disposizione per ragazzi e famiglie.

Per ammortizzare la spesa per il rinnovamento del campo, la società gerenzanese ha indetto una raccolta fondi aperta fino al 30 settembre. Alla cerimonia di inaugurazione ha presenziato il sindaco Stefania Castagnoli e gli assessori Monica Mariotti e DarioBorghi e don Nando.

(Foto d’archivio)

