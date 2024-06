ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – Da lunedì 4 giungo è disponibile al pubblico il nuovissimo libro della celebre scrittrice Nicoletta Bortolotti, da poco insignita della benemerenza dal comune di Caronno.

A pochi mesi dall’uscita del film “I bambini di Gaza – sulle onde della libertà” tratto dal suo libro, l’autrice torna con una nuova e promettente opera dal titolo “Il diario segreto di Marie Curie“, libro destinato ai ragazzi. In questa nuova avventura Bortolotti illustra la figura della famosa e speciale scienziata, narrandone le emozionanti e misteriose vicende che ne hanno caratterizzato la vita.

Ancora una volta l’autrice si rivolge direttamente ai giovani, in questa occasione portando alla luce la straordinaria vita di una delle donne che, facendosi strada in un modo esclusivamente maschile, è stata in grado di lasciare un segno indelebile nella scienza mondiale.

(foto d’archivio di Nicoletta Bortolotti)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti