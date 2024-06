Città

SARONNO – Un ringraziamento alla Croce rossa di Saronno intervenuta sabato primo giugno in aiuto in una saronnese che sabato 1 giugno ha avuto una fibrillazione atriale parossistica.

La saronnese ha voluto ringraziare pubblicamente “il personale medico e paramedico gentilissimi e preparatissimi”.

“In questo momento in cui viene tanto criticata la Sanità io vorrei, attraverso ilSaronno, ringraziare pubblicamente anche il personale medico e paramedico del pronto soccorso di Saronno ed in particolare la cardiologa intervenuta Paola Viggiani per la sua professionalità e umanità!”.

Un problema di salute affrontato con professionalità e con grande attenzione per la paziente che ha riconosciuto e apprezzato proprio il doppio impegno del personale da quello della Cri Saronno a quello del pronto soccorso dell’ospedale cittadino di piazzale Borrella.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

17062024