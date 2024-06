Città

SARONNO – “E’ un’opera che parla e lo fa a 360 gradi: c’è un no alle guerre che è un messaggio anche politico. Si vuole fermare l’atteggiamento che porta a combattere tutte le guerre”.

Sono le parole dell’artista Sergio Nannicola che oggi lunedì 17 giugno ha presentato in anteprima l’opera “No War” che si inserisce nel progetto Luci d’artista e nel filone dell’arte contemporanea che sta portando avanti la città di Saronno.

Sabato 22 giugno alle 18 sarà inaugurata, alla presenza delle autorità cittadine, l’opera NO WARS di Sergio Nannicola, una scultura luminosa site specific pensata per la piazzetta Schuster, nell’ambito del progetto Luci d’artista. L’installazione alta poco più di 2 metri e realizzata in acciaio corten e vetro sintetico ed anti vernice spray. “Sarà accesa giorno e notte – spiegano – per testimoniare come l’attenzione alla pace non abbia pausa. Inoltre grazie ai led il consumo è davvero minimo”.

Il progetto, realizzato grazie alla preziosa collaborazione di Saronno Servizi, si propone di valorizzare alcuni spazi cittadini significativi con opere d’arte luminose capaci di comunicare, attraverso il linguaggio artistico, valori riflessioni sul mondo e contemporaneo. La prima esperienza in tal senso ha riguardato l’illuminazione natalizia della piazza Libertà con la rivisitazione moderna degli strumenti musicali dipinti sulla cupola del Santuario da Gaudenzio Ferrari, opera realizzata attraverso un progetto didattico frutto della convenzione con l’Accademia di Brera.

L’inaugurazione dell’opera di Nannicola alla quale seguirà il prossimo ottobre la presentazione di un secondo intervento urbano progettato per piazza san Francesco dall’artista Marco Pellizzola pone l’attenzione su una progettualità che lega l’arte al contesto urbano per farne un luogo di condivisione di valori di pace e speranza.

Progettati e realizzati da artisti italiani di fama internazionale quali Sergio Nannicola e Marco Pellizzola, entrambi con una lunga esperienza di docenza all’Accademia di Belle Arti di Brera e con un costante impegno nell’arte pubblica, i due interventi urbani sono stati infatti concepiti come messaggi di condivisione, legati al valore universale della difesa dell’armonia collettiva. Questa impostazione si connette all’impegno sociale che gli autori portano avanti con coerenza nella loro ricerca espressiva da molti anni, e si pone come occasione per valorizzare luoghi storici della città quali spazi di libera aggregazione e contemplazione dell’arte come portatrice di sollecitazioni al pensiero.

“Un particolare ringraziamento – ha detto l’assessore Succi – va all’artista nostro concittadino Pier Natale Guzzetti, docente all’Accademia di Brera, che ha contribuito all’ideazione dei progetti seguendone poi tutta la realizzazione”

“E’ un tentativo – ha concluso in conferenza stampa – di portare in città il bello della cultura. Un progetto che parte da un messaggio di pace e lo fa con la luce che è il contrario dell’oscurità della guerra”.

Complessivamente le due opere del progetto Luci d’Artista hanno un costo di 30 mila sostenuti dall’Amministrazione tecnica mentre Saronno Servizi ha fornito un supporto tecnico.

