Cronaca

SARONNO – Incidente stradale ieri poco prima delle 20 in via Cattaneo a Saronno, nella zona alle spalle dello stadio cittadino. Una automobile è uscita di strada: è stata soccorsa una donna di 36 anni, che comunque non è apparsa in gravi condizioni. Da quantificare i danni materiali; su posto per i rilievi del sinistro è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.

A Ceriano Laghetto l’altra notte incidente a Dal Pozzo alla rotatoria fra via Mazzini e via Lega Lombarda dove un’automobile è uscita di strada: in questo caso è stato soccorso un ragazzo di 35 anni che con l’ambulanza della Croce rossa è stato portato all’ospedale di Saronno per essere medicato di non gravi lesioni. Il fatto è accaduto alle 2.30. Le forze dell’ordine si sono occupate dei rilievi del sinistro, sul posto è accorsa una patuglia dei carabinieri.

(foto archivio: un precedente intervento dei mezzi di soccorso in via Cattaneo alla periferia di Saronni)

17062024