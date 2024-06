Comasco

ROVELLASCA – “Nuovo mandato, prima promessa mantenuta: in corso il rifacimento della recinzione e della fontanella dell’area cani in via Foscolo. E prossimamente un’idea per farne una anche a Manera”. Così il riconfermato sindaco di centrodestra, Sergio Zauli, riguardo ai lavori avviati nell’area verde.

Nei giorni scorsi alle elezioni amministrative per Zauli è giunta una netta riconferma. Zauli ha ottenuto 2.438 voti, pari al 61,36%, contro quelli della rivale di centrosinistra, Sara Clerici, che ha ottenuto 1.535 voti (38,64%). Entrando nel dettaglio, il Centrodestra Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia di Zauli ha ottenuto 2.438 voti per il 61.36 per cento mentre Insieme per Rovellasca (che comprendeva i gruppi Il gonfalone, Movimento 5 stelle e Pd) ne ha conquistati 1.535 per il 38.645 per cento. In consiglio comunale 8 seggi vanno ai vincenti e 4 seggi ai perdenti.

