Città

SARONNO – La segnalazione è arrivata sabato sera, 15 giugno da un viaggiatore ma il problema non era, purtroppo, una novità. Il riferimento va al buio del parcheggio tra l’ex scuola Bernardino Luino e l’uscita al binario 6 della stazione di Saronno.

“Segnalo che anche stasera il piazzale ex scuola Luini, parcheggio auto e ingresso uscita Stazione Saronno Centro, si ritrova con lampioni stradali spenti; è evidente la situazione spiacevole nel muoversi cercando al buio la propria vettura o altro, pericolo di infortuni o ben altro”. Non è un problema nuovo, spiega il viaggiatore che ha segnalato il problema a ilSaronno: “Almeno in altre tre passate occasioni sono riuscito ad “avvisare” del fuori servizio tramite email sul sito “reclami” di Ferrovienord , ottenendo riaccensione da remoto e successivo ringraziamento”.

E non manca una lettura più cittadina: “Il tutto ora acquista purtroppo ulteriore rilevanza data la brutta recente pubblicità sulla sicurezza in stazione”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti